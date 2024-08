Capitão da PM sofre ataque a tiros na Baixada Fluminense Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 07/08/2024 - 13h27 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h45 ) ‌



Um capitão da Polícia Militar foi alvo de um ataque a tiros em uma rua da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O crime foi registrado por câmeras de segurança. O policial Thiago Cardoso, de 36 anos, sofreu mais de 50 disparos e foi atingido apenas por um tiro de raspão. Ele estava em um veículo blindado que impediu que as balas atravessassem os vidros. Três homens encapuzados e armados com fuzis foram filmados enquanto desciam do carro para atirar no policial.

