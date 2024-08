Capitão da Defesa Civil fala sobre acidente aéreo em Vinhedo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/08/2024 - 13h38 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h26 ) ‌



O capitão Roberto Farina da Defesa Civil explicou sobre a estrutura montada para atender os parentes dos ocupantes do avião que caiu em Vinhedo (SP). A companhia aérea Voepass disponibilizou um número de contato para informações aos familiares que se deslocam até São Paulo. O governador de São Paulo e do Paraná estiveram presentes no local do acidente onde foi estabelecido um gabinete de crise. O Instituto Médico Legal (IML) central de São Paulo foi designado como ponto focal para receber os corpos retirados da queda da aeronave. A Defesa Civil está apoiando nos hotéis escolhidos para acomodar os familiares e no IML, onde vai ser realizado o processo de identificação dos corpos com auxílio técnico especializado. Equipes psicológicas foram mobilizadas pelo governo estadual e pela companhia aérea para oferecer suporte emocional aos familiares durante esse período. O capitão também mencionou que as informações sobre a chegada dos corpos são geridas por meio do gabinete de crise.

