Capitania dos portos de Itajaí abre inscrições para curso de pesca profissional
05/09/2024 - 08h35 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h25 )



A Capitania dos Portos de Itajaí abriu as inscrições para o curso de pesca profissional, voltado para capacitar novos pescadores e aprimorar as habilidades dos profissionais da área. O curso oferece uma excelente oportunidade para quem busca ingressar na atividade pesqueira ou se especializar na profissão. As aulas terão conteúdos teóricos e práticos, abordando técnicas de pesca, segurança no mar, e regulamentações. A repórter Juliana Senne traz mais informações sobre como vai funcionar essa capacitação. Para mais detalhes e inscrições, acesse o site oficial da Marinha: marinha.mil.br/delitajai/cursos.

