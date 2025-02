Capitã da Polícia Militar detalha resgate a vítimas de acidente aéreo em Caieiras Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/01/2025 - 10h58 (Atualizado em 18/01/2025 - 01h14 ) twitter

Um helicóptero caiu próximo à rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. O piloto, que era experiente, conseguiu realizar um pouso forçado apesar do mau tempo. Ele sobreviveu e permaneceu ao lado de Betina, de 12 anos, durante toda a noite, após ter a retirado da aeronave. A menina foi resgatada consciente e ambos foram levados ao Hospital das Clínicas. Os pais de Betina morreram. A capitã Natália, do Comando de Aviação da Polícia Militar, informou que o resgate foi realizado por via aérea.

