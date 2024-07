Capacitação gratuita: IFSC abre inscrições para cursos técnicos

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) abriu as inscrições para 2 mil vagas em cursos técnicos gratuitos, oferecendo uma excelente oportunidade de capacitação para os moradores do estado. A repórter Rachel Schneider, ao vivo de Criciúma, traz todas as informações sobre os cursos disponíveis e como se inscrever. Aproveite essa chance de se qualificar e aumentar suas oportunidades no mercado de trabalho. Saiba mais acessando o portal de inscrições do IFSC.

