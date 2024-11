Cãozinho é resgatado após cair em buraco de 4 metros em Lagoa Formosa | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/11/2024 - 09h01 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h48 ) twitter

Na tarde de ontem, em Lagoa Formosa, um cãozinho de pequeno porte foi resgatado após cair em um buraco de aproximadamente quatro metros de profundidade. O incidente aconteceu enquanto o animal caminhava por um terreno vago da cidade. O buraco, com apenas 50 centímetros de diâmetro, estava disfarçado, o que dificultou a percepção do perigo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente se deslocou até o local. Com a ajuda de técnicas apropriadas, os bombeiros conseguiram laçar o animal pelo quadril e realizar o resgate com segurança. O cãozinho foi retirado sem ferimentos graves e, após o atendimento, foi solto nas imediações do terreno.

Para evitar novos acidentes, os bombeiros informaram que todos os buracos do terreno foram devidamente tampados. Felizmente, o resgate teve um final feliz para o pequeno animal e reforça a importância da vigilância e cuidado com áreas que possam representar riscos para os animais.

