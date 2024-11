"Cão robô" é usado para coleta de lixo em área turística na China Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/10/2024 - 22h30 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um "cão robô" tem sido testado para a coleta de lixo, na China. Esses robôs já são usados por lá em ações de combate a incêndios. Agora eles devem servir de apoio em uma região montanhosa no norte do país, que atrai milhões de turistas todos os anos. Só no ano passado, cerca de 24 mil toneladas de resíduos foram geradas.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.