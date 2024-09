Cão que puxava tutor no skate envelhece, e agora é ele quem é levado #pets#huskysiberiano #cães Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 02/09/2024 - 19h15 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h15 ) ‌



Jack, um husky siberiano de 15 anos, vive aventuras ao lado de sua tutora, Alice, e da irmã felina, Pepin, enquanto viajam de van pela América do Norte. Antes, Jack puxava seu tutor em passeios de skate; agora, com a idade, ele é quem é levado em um cesto adaptado na bicicleta, sentindo o vento no rosto.

