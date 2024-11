Cantora Olivia Rodrigo cai em buraco durante show. ūüď≤ #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/10/2024 - 18h45 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h19 ) twitter

A cantora Olivia Rodrigo caiu no meio do palco durante um show em Melbourne, na Austrália, nesta segunda-feira (14). Apesar do susto, a artista não se machucou. “Eu estou bem! Às vezes, tem um buraco no palco e está tudo bem. Onde eu estava? “, brincou Olivia.

ūüé• Reprodu√ß√£o: Redes Sociais

