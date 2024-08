Cantora Naiara Azevedo revela novo amor e emociona-se numa entrevista ao lado dos pais Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 21/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h19 ) ‌



Naiara Azevedo no Rio Araguaia, no Tocantins. Durante dois dias, o 'Domingo Espetacular' ficou colado à cantora para mostrar todos os detalhes da nova fase da carreira dela. O programa teve acesso exclusivo aos bastidores e também à gravação do DVD, com um espetáculo só para convidados e grandes nomes da música sertaneja. Numa paisagem de tirar o fôlego, Naiara abriu o coração e apresentou o novo namorado.

