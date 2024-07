Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Cantora de Ribeirão Preto, Suel vira fenômeno nas redes com músicas autorais

Uma cantora de Ribeirão Preto se tornou um fenômeno na internet. Suel já soma mais de 4 milhões de visualizações com a música ‘Físico’. Em 2024, a canção ganhou uma nova versão, que já caiu no gosto dos criadores de conteúdo do mundo digital.

*Reportagem exibida em 03/07/2024.

