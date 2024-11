Cantor Thiago Carvalho é apontado como uma das revelações da música sertaneja no país Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 06/11/2024 - 15h25 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h36 ) twitter

Considerado uma das grandes revelações da música sertaneja no Brasil, Thiago Carvalho chega a Joinville para divulgar seu trabalho e compartilhar sua trajetória de sucesso. Com músicas entre as mais tocadas no país e parcerias com grandes nomes como Simone Mendes, Leonardo, Wesley Safadão, Edson e Hudson, o cantor promete agitar o público joinvilense com seu talento e presença de palco. Confira a entrevista exclusiva no Ver Mais e saiba mais sobre a carreira de Thiago Carvalho!

