Cantor Oruam é preso e causa tumulto no Rio de Janeiro Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 20/02/2025 - 18h59 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cantor Oruam foi preso na tarde desta quinta (20) no Rio de Janeiro. As primeiras informações são de que o artista recebeu uma ordem de parada no trânsito e não respeitou, saindo em alta velocidade na contramão. A prisão dele causou tumulto e a polícia precisou usar spray de pimenta para dispersar uma multidão que aglomerou no entorno da viatura. Oruam é filho de Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho, que está preso

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.