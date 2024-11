CANTOR COMEMORA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE AERÓDROMO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 01/11/2024 - 17h28 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h25 ) twitter

Matéria exibida no dia 01/11/2024

GUSTTAVO LIMA USOU AS REDES SOCIAIS PARA MOSTRAR QUE ESTÃO PRONTAS AS OBRAS DO AERÓDROMO PARTICULAR DELE, EM BELA VISTA DE GOIÁS. O CANTOR ANUNCIOU QUE A PISTA VAI RECEBER POUSOS DE AERONAVES PARTICULARES DE TODO O BRASIL. E MAIS: ELE QUER QUE O JATINHO DELE NÃO SEJA RASTREADO.

