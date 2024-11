Cantor Agnaldo Rayol morre após sofrer queda em casa Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/11/2024 - 10h33 (Atualizado em 05/11/2024 - 02h11 ) twitter

O cantor Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira (4), aos 86 anos, em São Paulo. Segundo um produtor que trabalhava com o artista, ele caiu no banheiro de casa, durante a madrugada, foi levado para o hospital, chegou a ser entubado, mas não resistiu. Rayol tinha oitenta e seis anos. Agnaldo tem uma carreira repleta de sucessos. Com uma voz marcante, ele conquistou uma multidão.

São 75 anos de carreira, mais de cinquenta discos gravados e milhões de cópias vendidas. No ano passado, Agnaldo ficou internado por causa de uma pneumonia, mas se recuperou e foi para casa. O artista nasceu no Rio de Janeiro, em 1938.

Leia a nota enviada pela assessoria do cantor:

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada.

‌



Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve.

‌



