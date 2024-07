Aclr |Do canal NDTV RECORD no YouTube

Canta+ | Segunda Temporada | Bob Maicon - Dream On (Nazareth)

Alto contraste

A+

A-

Confira a apresentação do cantor Bob Maicon, que interpretou Dream On, da banda Nazareth, nas eliminatórias da segunda temporada do Canta+.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.