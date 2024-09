Canta Comigo Teen 5 define primeiros finalistas no próximo domingo (8) Aclr|Do canal Canta Comigo no YouTube 05/09/2024 - 11h06 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h15 ) ‌



No próximo domingo, às 18h, ocorrerá a semifinal com apresentações de jovens talentos. Na segunda-feira, dia 16, às 22h30, terá início a nova temporada do programa "A Fazenda".

