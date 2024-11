Canoinhas: motorista morre após capotamento de veículo em rio Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 04/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente trágico ocorreu em Canoinhas, onde um carro capotou e caiu em um rio, resultando na morte do motorista, que se afogou. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, enquanto equipes de resgate foram acionadas para tentar salvar a vítima. O apresentador Edinei Wassoaski traz os detalhes desse incidente que chocou a comunidade. Acompanhe a cobertura completa na Tribuna do Povo e fique por dentro das informações sobre segurança nas estradas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.