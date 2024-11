Canoinhas: IFSC realiza semana nacional de ciência e tecnologia com workshops e feira de ciências Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 06/11/2024 - 15h34 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h37 ) twitter

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está acontecendo em Canoinhas, trazendo uma programação variada e gratuita para toda a comunidade. O evento oferece atividades interativas, palestras e exposições que buscam aproximar as pessoas das mais diversas áreas do conhecimento científico e tecnológico. Uma excelente oportunidade para aprender e se engajar com inovações. O repórter Leonardo Carriel traz as informações completas sobre o evento, que está aberto para todos!

