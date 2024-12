Canoas: projeto ajuda no processo de alfabetização Aclr|Do canal Record RS no YouTube 03/12/2024 - 10h01 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h27 ) twitter

Uma boa notícia na área da educação. Em Canoas, na região metropolitana, 72% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental, já estavam lendo e escrevendo perfeitamente em outubro deste ano. É um resultado diferente do percentual no país. Isto graças ao método pedagógico do projeto social “Pacto pela alfabetização”, desenvolvido pelo Instituto Raiar, um órgão sem fins lucrativos.

