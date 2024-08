Canoas: loja é furtada três vezes em menos de 10 dias Aclr|Do canal Record RS no YouTube 27/08/2024 - 11h10 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h33 ) ‌



Uma loja no centro de Canoas, na região metropolitana, foi alvo de três furtos em menos de dez dias. O local conta com pelo menos dez câmeras de monitoramento e nem isso intimida a ação de ladras, que levam as mercadorias em uma sacola após distraírem os vendedores.

