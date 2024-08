Canoas: esgoto a céu aberto preocupa moradores Aclr|Do canal Record RS no YouTube 16/08/2024 - 10h02 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h41 ) ‌



Um esgoto a céu aberto tem causado muitos problemas para moradores do bairro Guajuviras, em Canoas, na região metropolitana. Passar pela Estrada Passo do Nazário é como encarar uma corrida de obstáculos, com mau cheiro e água suja.

