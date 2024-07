Canoas: escola demora a retomar aulas depois da enchente Aclr|Do canal Record RS no YouTube 25/07/2024 - 10h43 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h36 ) ‌



Quase metade das escolas municipais de Canoas, na região metropolitana, ainda estão em recuperação, depois das enchentes. A promessa é de que as aulas voltem em agosto, mas no bairro Mathias Velho pais e alunos reclamam da precariedade do atendimento.

