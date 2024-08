Canoas: creches municipais seguem fechadas após enchente Aclr|Do canal Record RS no YouTube 31/07/2024 - 10h06 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h23 ) ‌



As 19 escolas municipais de educação infantil de Canoas, que foram tingidas, pela enchente, estão em fase de recuperação do piso, paredes e mobiliário. Segundo a prefeitura, as aulas só devem retornar na primeira quinzena de agosto. Enquanto isso, as crianças ficam sem escola e os pais precisam pensar em alternativas.

