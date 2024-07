Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Foi inaugurado o primeiro Centro Humanitário de Acolhimento em Canoas, na região metropolitana. Mais de seiscentas pessoas que perderam as moradias na enchente vão poder ocupar as novas unidades habitacionais. Essa é uma alternativa provisória até que as casas definitivas sejam providenciadas pelo governo do estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.