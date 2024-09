Candidatos à prefeitura de Itajaí participam de debate do Grupo ND Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 09h10 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h21 ) ‌



Os candidatos à prefeitura de Itajaí participaram, na noite desta quinta-feira (05), do primeiro debate promovido pelo Grupo ND. O encontro foi transmitido ao vivo pelo portal ND Mais e reuniu os principais concorrentes para discutir propostas e debater temas importantes para o futuro da cidade. As imagens do debate foram registradas por Antônio Souza, com a reportagem de Pedro Mariano.

