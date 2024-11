Câncer de mama e colo de útero: conheça os direitos dos pacientes Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/10/2024 - 09h25 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h24 ) twitter

Neste Outubro Rosa, uma campanha dedicada à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero, é essencial destacar os direitos das pacientes que enfrentam esses desafios. Além dos impactos na saúde física, essas doenças podem afetar profundamente a autoestima e o psicológico das mulheres. No Brasil, existem garantias legais para aqueles que estão em tratamento contra o câncer, que visam fornecer apoio durante esse período delicado. Neste especial, Daniela Ceccon traz detalhes sobre esses direitos e como eles podem ajudar os pacientes a atravessar esse momento difícil. É fundamental que todas as mulheres conheçam seus direitos e possam acessá-los em busca de apoio e dignidade.

