Câncer de bexiga matou cerca de 19 mil pessoas no Brasil nos últimos 4 anos

O tumor de bexiga matou mais de 800 mil pessoas no mundo e mais de 19 mil no brasil entre 2019 e 2022. Esse tipo de câncer é mais comum em homens, e o tabagismo é o principal fator de risco da doença. Estimativas do INCA - Instituto Nacional de Câncer - apontam que este ano deverão ser registrados mais de 11.300 novos casos no país. Julho é o mês de conscientização do câncer de bexiga. A Sociedade Brasileira de Urologia aproveita a data para fazer alerta sobre a importância de se detectar precocemente o tumor, porque quanto antes, a chance de cura é muito maior. O pesquisador e oncologista do INCA, Pedro Masson explica o assunto.

