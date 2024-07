Cancelamento de vôos atrapalha brasileiros no exterior quase uma semana após apagão cibernético Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/07/2024 - 23h40 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h05 ) ‌



E os resquícios do apagão cibernético global que afetou os vôos ao redor do mundo ainda estão sendo sentidos, muitos brasileiros que estavam no exterior tiveram o retorno adiado pelas companhias aéreas, alguns ainda não conseguiram voltar ao Brasil. Segundo dados levantados pelo site Flightaware, somente em 19 de junho, o primeiro dia da paralisação causada pelo apagão, foram mais de cinco mil vôos cancelados. Para entendermos quais são os direitos dos consumidores em situações como essa, recebemos o advogado Caio Almeida, especializado em Direito do Consumidor.

