Canalização do córrego grande em Araxá: uma nova etapa para resolver inundações | Jornal Paranaíba

O governo federal, por meio do novo programa de investimentos (PAC), autorizou a liberação de R$ 32 milhões para o início das obras de canalização do Córrego Grande, em Araxá. Essa importante iniciativa visa solucionar um problema crônico que afeta a cidade: as frequentes inundações causadas pelo transbordamento do córrego.

A primeira etapa do projeto prevê a canalização de 800 metros dos 3 quilômetros totais do córrego. Para a realização dessa fase, será necessária a desapropriação de algumas casas localizadas nas proximidades. Essa medida, embora impacte diretamente algumas famílias, é fundamental para garantir a eficiência da obra e a segurança da população em caso de fortes chuvas.

A canalização do Córrego Grande é uma obra de grande magnitude que trará diversos benefícios para a cidade de Araxá. Além de prevenir inundações e proteger o patrimônio público e privado, a obra contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da população, proporcionando mais segurança e tranquilidade.

