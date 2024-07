CAN-AM PROJETA CRESCIMENTO NO BRASIL Aclr|Do canal MinutoMotor no YouTube 17/07/2024 - 08h15 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h08 ) ‌



Seja para o trabalho no campo, o turismo ou atividades esportivas, o segmento de veículos off-road está em ascensão e ainda longe de atingir todo o seu potencial no Brasil. A constatação é da Can-Am, marca do grupo canadense BRP, que fabrica quadriciclos e UTVs. Confira um bate-papo exclusivo com Fernando Alves, diretor geral da operação da BRP no Brasil.

