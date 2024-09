Campos está entre as que mais possuem registros de incêndio em vegetação Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 05/09/2024 - 12h57 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h32 ) ‌



Mais de 6 mil ocorrências de incêndio em vegetação já foram registradas somente neste ano de acordo com dados do Corpo de Bombeiros do estado do Rio. Os municípios de Campos dos Goytacazes, Araruama e Nova Friburgo aparecem com o maior número de focos.

