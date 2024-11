Campos está em 1º lugar no ranking com maior registro de queimadas em 2024 Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 14/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h54 ) twitter

Dado alarmante: Segundo o INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por dia, mais de 200 focos de incêndio são registrados no estado do Rio de Janeiro. Campos aparece em primeiro lugar no ranking dos municípios com maior registro de queimadas.

