Campos do Jordão (SP) registra 1 grau negativo
27/08/2024 - 19h49 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h34 )



A frente fria continua atingindo diversas regiões do estado de São Paulo. Campos do Jordão registrou a segunda menor temperatura do ano nesta terça (27). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade chegou a registrar um grau negativo pela manhã. O tempo frio mudou a paisagem da região, que amanheceu com geada em diversos pontos.

