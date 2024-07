Campistas unidos pela conservação da Lagoa de Cima

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Moradores da Lagoa de Cima, ponto turístico localizado em Campos dos Goytacazes, se uniram para colocar em prática ações de conservação e limpeza do local. De acordo com o grupo, muito lixo foi retirado neste último fim de semana e é preciso fiscalização do poder público.

NOTA: NOSSA PRODUÇÃO SOLICITOU UMA RESPOSTA POR PARTE DO PODER PÚBLICO DE CABO FRIO, MAS NÃO TEVE NENHUM RETORNO.

