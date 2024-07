Campinas (SP) tem quinto caso suspeito de febre maculosa

Aclr |Do canal Jornal da Record no YouTube

A Secretaria de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, avalia o quinto caso suspeito de febre maculosa, uma mulher de 38 anos que está hospitalizada. E uma adolescente de 16 anos pode ser a quarta pessoa a morrer da doença na região. Ela também esteve no mesmo evento que as outras vítimas. Veja também nesta edição do Boletim JR 24 Horas: Banco Central americano mantém taxa de juros.

