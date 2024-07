Campeão Kaio diz qual foi o momento em que pensou em desistir de A Grande Conquista Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 21/07/2024 - 19h08 (Atualizado em 22/07/2024 - 01h11 ) ‌



No Hora do Faro, Kaio disse que quase pensou em desistir de A Grande Conquista após as saídas de Edlaine e Bruno e diz que a maior dificuldade de ficar confinado é a saudade da família. Para o futuro, ele pensa em ajudar o pai com o prêmio de R$ 1 milhão.

