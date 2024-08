Campanha eleitoral municipal começa oficialmente nesta sexta (16); veja as regras de divulgação Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 16/08/2024 - 17h29 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h04 ) ‌



Começa oficialmente nesta sexta (16) a campanha para as eleições municipais de outubro. A publicidade das candidaturas pode ser feita na internet, na rua, na imprensa escrita, em casas, veículos e outros bens particulares. Também é liberada a divulgação do nome e número do candidato. A distribuição de panfletos é permitida desde que o material não seja jogado no chão. O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV começa no dia 30 de agosto.

