A solidariedade continua em destaque com novas doações da Campanha do Agasalho, organizada pelo Grupo ND, que chegaram nesta sexta-feira (14) em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Arliss Amaro traz informações ao vivo sobre como essas doações estão sendo distribuídas e o impacto positivo que estão gerando na comunidade local.

