Campanha do Agasalho do Grupo ND entrega doações em Arroio do Meio

A Campanha do Agasalho do Grupo ND entregou doações para ajudar os moradores de Arroio do Meio, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O repórter Geovan Petry acompanhou de perto essa ação solidária e traz todos os detalhes ao vivo.

