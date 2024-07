Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

O Ateliê Solidário da Campanha do Agasalho do Grupo ND abre suas portas nesta terça-feira (09) no centro de Florianópolis, proporcionando um espaço dedicado para receber doações de roupas e agasalhos. A iniciativa visa beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno. Saiba como você pode colaborar e fazer a diferença neste gesto de solidariedade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.