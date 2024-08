Campanha de vacinação contra a Covid é ampliada no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/08/2024 - 15h15 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h21 ) ‌



A campanha de vacinação ampliada contra a Covid-19 no estado do Rio de Janeiro tem foco na variante XBB. A vacinação ocorre até o dia 25 de agosto e é destinada a pessoas com 5 anos ou mais, independentemente da inclusão em grupos prioritários. A única exigência é que os indivíduos tenham recebido a dose anterior há pelo menos 1 ano. A versão atualizada da vacina visa prevenir novas cepas e reduzir as chances de internação e mortalidade pela doença. As doses estão disponíveis em mais de 200 clínicas da família e centros municipais de saúde na cidade do Rio de Janeiro.

