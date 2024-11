Campanha de Multivacinação chega a Uberlândia com 2 milhões de doses e diversas vacinas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/11/2024 - 07h45 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h53 ) twitter

A Campanha Estadual de Multivacinação iniciou-se em todas as cidades de Minas Gerais, com a distribuição de 2 milhões de doses fornecidas pelo governo estadual. Em Uberlândia, a campanha conta com 75 pontos de vacinação e também com o apoio do “Vacimóvel” – uma van adaptada que funciona como sala de vacinação itinerante. Nesta semana, o veículo está estacionado na UAI Morumbi, onde permanecerá até sexta-feira para facilitar o acesso da população.

A campanha é voltada principalmente para crianças e adolescentes de até 15 anos, mas está aberta a todas as idades para atualização da caderneta vacinal. Entre as vacinas oferecidas estão as que protegem contra tuberculose, hepatite B, rotavírus humano, meningite C, poliomielite, gripe, COVID-19 e outras doenças.

O secretário municipal de Saúde de Uberlândia, Adenilson Lima, comentou sobre a iniciativa e reforçou a importância da vacinação para adolescentes de 10 a 14 anos, especialmente para completar o esquema vacinal contra a dengue. A Campanha de Multivacinação segue até o dia 29 de novembro, incentivando a população a aproveitar o período para garantir a imunização contra várias doenças.

