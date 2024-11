Camionete pega fogo e bloqueia trânsito no sentido sul da BR-101, em Palhoça Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/11/2024 - 09h03 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h19 ) twitter

Na manhã desta sexta-feira, 08 de novembro, um caminhão pegou fogo e causou o bloqueio do trânsito no sentido sul da BR-101, na região próxima ao Maciambu, em Palhoça. A repórter Daniela Ceccon está a caminho do local e trará informações detalhadas sobre o impacto no tráfego e as ações para liberar a rodovia.

