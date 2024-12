Caminhonete de luxo é furtada enquanto proprietário estava em padaria na Grande BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 02/12/2024 - 19h46 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Câmeras de segurança flagram o momento em que um criminoso furta uma caminhonete de luxo na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O dono do veículo havia estacionado o carro, enquanto ia na padaria com seus filhos, por cerca de uma hora. Foram levados, além do veículo, documentos, passaporte e um notebook.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.