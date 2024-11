Caminhonete capota na BR-050, próximo a Uberlândia, mas ocupantes escapam ilesos Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/11/2024 - 13h25 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã deste sábado (16), por volta das 04h, um capotamento foi registrado no km 52 da BR-050, entre Uberlândia e Araguari, próximo à praça de pedágio. De acordo com informações preliminares, uma caminhonete seguia no sentido Uberlândia quando perdeu o controle e capotou na rodovia. Dentro do veículo estavam duas pessoas, que, apesar da destruição do automóvel, não sofreram ferimentos graves.

As vítimas, que apresentaram ferimentos leves, optaram por não ser encaminhadas a um hospital. A Eco050, responsável pela rodovia, precisou interditar parcialmente a via para a remoção do veículo, mas as pistas já foram liberadas.

Motoristas que circulam pela região devem redobrar a atenção, especialmente neste final de semana com o feriado prolongado e a previsão de chuva, fatores que podem aumentar o risco de acidentes nas estradas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=NJpbPeZ6j1M

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=7fMpgM_v2VQ

👉 https://www.youtube.com/watch?v=eVaVcwXYgrw

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.