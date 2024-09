Caminhoneiro persegue motorista por 120 quilômetros em Minas Gerais Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/09/2024 - 13h55 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h17 ) ‌



Dois homens ficaram feridos em um incidente de trânsito em Minas Gerais. Um caminhoneiro colidiu com a traseira do veículo à sua frente após se irritar com a redução de velocidade. O outro motorista começou a perseguir o caminhoneiro. A situação se desenrolou por 120 quilômetros até que ambos chegaram à delegacia.

O condutor do carro registrou momentos da perseguição e foi foi empurrado pelo caminhoneiro. Em uma parte do trajeto, o motorista da carreta invadiu o canteiro central do anel rodoviário em Belo Horizonte e atingiu quatro veículos; não houve feridos nesse momento.

A confusão teve início em Divinópolis. Durante a briga no trânsito, o caminhoneiro foi atingido por uma marreta lançada pelo outro motorista que subiu na cabine da carreta e acabou sendo ferido com golpes de faca.

