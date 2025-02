Caminhoneiro ouve barulho no motor e descobre um rostinho lindo escondido ali Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 13/02/2025 - 19h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O caminhoneiro Fitz encontrou uma gatinha presa no motor do caminhão e, desde então, os dois se tornaram inseparáveis. Micki agora viaja com ele pelas estradas, mostrando que alguns encontros são puro destino!

#gatos #resgateanimal #adoçãodeanimais

✨ Entre no nosso canal no WhatsApp e receba nossas histórias reais sobre pets: https://shorturl.at/anqwI

❤️ Nossas redes sociais:

‌



✓ INSTAGRAM DO PEPÉ BONNER → / pepebonner

✓ TIKTOK → / amomeupetorg

‌



✓ SITE (12 milhões de acessos/mês) → https://www.amomeupet.org/​​

✓ FACEBOOK → / amo.meu.pet.org

‌



✓ INSTAGRAM DO AMO MEU PET → / amomeupetorg

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.