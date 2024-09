Caminhoneiro morre carbonizado em acidente com rede elétrica em Minas Gerais Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 06/09/2024 - 13h24 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h05 ) ‌



Um caminhoneiro morreu carbonizado após a caçamba do veículo atingir a rede elétrica na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Robson Puras da Silva, 48 anos, manobrava a caçamba para descarregar material quando ocorreu o acidente. Pessoas presentes no local tentaram ajudar e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

