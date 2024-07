Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Caminhoneiro inabilitado é preso com 83 comprimidos de rebite na BR-352 em Patos de Minas

Um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na tarde de ontem (10/07) na BR-352, em Patos de Minas, por dirigir um caminhão sem carteira de habilitação e com placa irregular. Durante a abordagem, os militares também encontraram com ele 83 comprimidos de rebite, uma anfetamina utilizada como estimulante do sistema nervoso central.

A situação foi flagrada por volta das 17h17, durante uma operação da PMRv no km 183 da BR-352. Ao dar ordem de parada ao motorista de um caminhão com placa de Carmo do Paranaíba, os policiais constataram que o jovem não possuía CNH e que o veículo estava sem a placa traseira de identificação.

Ao inspecionar o interior da cabine, os militares localizaram 83 comprimidos de rebite dentro de um pote de chicletes. Diante da constatação, o jovem foi preso e encaminhado à delegacia. Após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ele foi liberado.

